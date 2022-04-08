İşte Eda'nın yeni aşkı

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Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında yer alan Eda Taşpınar (42), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu kez yüzünü göstermemeyi tercih ettiği sevgilisiyle verdiği pozları yayınladı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Aşkını ilan eden sosyetik isim, erkek arkadaşıyla dudak dudağa objektif karşısına geçti. Eda Taşpınar ile gizemli sevgilisinin gönderileri 21 binden fazla beğeni aldı. Ayrıca Taşpınar'ın paylaşımını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

EDA TAŞPINAR'A INSTAGRAM'DAN UYARI

Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda soluğu Panama'da almıştı. Tatilinden kesitleri sık sık takipçileriyle de paylaşan Taşpınar'a, yayınladığı fotoğraf nedeniyle uyarı gelmişti.

Eda Taşpınar'ın şezlongda çekilen fotoğrafı pornografik bulunmuş ve Instagram tarafından kaldırılmıştı.

"GERÇEKTEN Mİ?"

Taşpınar, paylaşımının kaldırılmasına, "Gerçekten mi?" sözleriyle tepki göstermişti.