Eda Taşpınar: Sevgilim olduğu için çok şanslıyım
Eda Taşpınar, isminin baş harfi D olan gizemli sevgilisiyle Yunanistan tatiline devam ediyor. Taşpınar; "Sevgilim olduğu için çok şanslıyım" dedi
Giriş: 20.08.2025 - 12:50 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:50
Yaşamının büyük bir kısmını Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, sevgilisiyle dalış yaptı.
Ünlü isim, sevgilisiyle teknede çekilen fotoğraflarını şu mesajla yayımladı: Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım.
