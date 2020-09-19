Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arkadaşı ile beraber yürüyüş yapan Eda Taşpınar, kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Taşpınar, daha sonra bayan arkadaşı ile uzaklaştı.

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