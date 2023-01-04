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Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama - Magazin haberleri

Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama

Eda Taşpınar'ın sosyal medyada bir cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden "Derinden üzüldük, biz de tasvip etmiyoruz, fotoğraf bilgimiz dahilinde değildi" şeklinde açıklama geldi

Giriş: 04.01.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepki çekti. Bir camide objektif karşısına geçen Taşpınar, çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınlamıştı.

  • Eleştiriler sonrasında Taşpınar, kısa süre sonra paylaşımını sildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelenmişti.

  • RE'SEN SORUŞTURMA

    Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

  • OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Yaşananların ardından Taşpınar'ın poz verdiği mesciti içinde barındıran otelden de açıklama geldi. Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:

    Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.

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