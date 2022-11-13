"ASLI OLMAYAN ŞEYLER VAR"

Daha sonra ilişkisiyle ilgili konuşan Eda Taşpınar, "İlişkim çok iyi gidiyor, çıkan haberlerde bir yanlışlık ve aslı olmayan şeyler var. Nisanda evlilik düşünmüyorum, sevgilim de düşünmüyor" açıklamasını yaptı.