İkili, daha sonra hızlı bir şekilde oradan uzaklaşarak Bebek'te mola verdi. Bir mekanda kahvaltı yapan Taşpınar ve arkadaşı, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

Eda Taşpınar'ın arkadaşıyla olan kıyafet uyumu ise dikkatlerden kaçmadı.