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Eda Taşpınar: Arkadaşım olur kendisi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda görüntülendi. Taşpınar, muhabirlerin sorularına "Arkadaşım olur kendisi" yanıtını verdi

17.01.2022 - 10:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eda Taşpınar (41,) geçtiğimiz gün gizemli bir erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

    Sabah sporu yaptığını ifade eden Taşpınar, erkek arkadaşıyla ilgili soruları, "Arkadaşım olur kendisi." sözleriyle cevapladı.

  • İkili, daha sonra hızlı bir şekilde oradan uzaklaşarak Bebek'te mola verdi. Bir mekanda kahvaltı yapan Taşpınar ve arkadaşı, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

    Eda Taşpınar'ın arkadaşıyla olan kıyafet uyumu ise dikkatlerden kaçmadı.

  • PANİK GECESİ

    Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir otelin çıkışında görüntülenmişti. Taşpınar gazetecileri fark edince panik olup, otomobilini kapıya sıfır yanaştırmıştı.

  • KURALLARI HİÇE SAYDI

    Sosyetik güzel daha sonra, basın mensuplarının kendisini takip etmesini istemediği için kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçmişti.

  • EDA TAŞPINAR HAKKINDA

    Eda Taşpınar kimdir, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleştiler. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye geldi ve Robert Kolej’de eğitimine devam etti, son senesinde okuldan ayrıldı.

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