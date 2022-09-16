Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 924'üncü bölümünde; Eda gelin, Aslı Hünel'i Arnavutlar'a özgü "Gelin Temennası" yaparak karşıladı.

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