Eda Erdem şok oldu! Şampiyonluk kupasının verildiği anlar tepki çekti!

Sosyal medya kullanıcıları o anlarla ilgili Twitter'dan, "Dünyanın en hızlı verilen kupası", "Hayırdır metrobüse mi yetişeceksin?", "Adamlar şampiyon olmamıza o kadar bozuldu ki, eğlenirken kupa verdiler.", "Kupa töreni olmadan kupa mı verilir?" gibi yorumlar yaptı.