Eda Erdem şok oldu! Şampiyonluk kupasının verildiği anlar tepki çekti!
FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin ABD'yi yenmesinin ardından rakibi Çin olmuştu. Filenin Sultanları dün gerçekleştirilen maçı 3-1 alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları'na verilen kupa anları sosyal medyanın gündemine düştü.
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2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Sosyal medyada Eda Erdem'e kupanın verildiği anlar gündem oldu.
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Şampiyonluğun kutlandığı anlarda aniden Eda Erdem'in eline kupanın tutuşturulmasıyla takım kaptanı şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
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Şampiyonluğun ardından takımın sevincini yaşadığı an, kaptan Eda Erdem'in eline kupanın aniden tutuşturulması tepki çekti. Hiçbir organizasyon ve seramoni olmadan kupanın verilmesiyle Erdem şaşkınlık yaşadı.
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Sosyal medya kullanıcıları o anlarla ilgili Twitter'dan, "Dünyanın en hızlı verilen kupası", "Hayırdır metrobüse mi yetişeceksin?", "Adamlar şampiyon olmamıza o kadar bozuldu ki, eğlenirken kupa verdiler.", "Kupa töreni olmadan kupa mı verilir?" gibi yorumlar yaptı.
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İşte Eda Erdem'in kupayı aldığı o anlar...
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