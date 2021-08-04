Eda Erdem, 22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Eda Erdem, orta blokta oynayan Türk voleybolcudur. Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.
Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.
EDA ERDEM'İN BAŞARILARI
2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)
2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü
2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu
2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)
2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü
2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe
2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe
2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)
2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Millî Takımı)
2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu
2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe
2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu
2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)
2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Millî Takımı)
2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü - Fenerbahçe
2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör
2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu
2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)
2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)
2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)
2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü
2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe
2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör
2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)
2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör
2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe
2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu
2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu
2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)
2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)
2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu
2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)
2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu
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