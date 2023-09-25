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        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem'in idolüydü! Başarılı voleybolcu hayatını kaybetti! - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem'in idolüydü! Başarılı voleybolcu hayatını kaybetti!

        Brezilyalı eski Mili Voleybolcu Walewska Moreira de Oliveira 43 yaşında hayatını kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:08
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        • 1

          Brezilya'nın eski başarılı voleybolcularından biri olan Walewska Moreira de Oliveira'dan acı haber geldi. Yetenekli sporcu 43 yaşında hayatını kaybetti. Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        • 2

          Brezilyalı eski milli voleybolcu olan Walewska Moreira de Oliveira 1 Ekim 1979'da Brezilya'da doğmuştur. Voleybol kariyerine E.C. Londrina'da başamış ve hızla ulusal arenada adını duyurmuştur.

        • 3

          1998 yılında ulusal takıma ilk kez çağrılan başarılı voleybolcu 2002 yılında yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takımı bırakmak zorunda kalmış, 2003 yılında ise geri dönmüştür.

        • 4

          Milli takım ile birlikte 2004, 2006 ve 2008 yıllarında World Grand Prix şampiyonluğu yaşayan Walewska, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ayrıca 'en iyi blokör' olarak seçilmiştir.

        • 5

          Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, vefat eden voleybolcuyla ilgili sosyal medya hesabından: "Bana ilham veren oyuncular arasındaydı. Vefat haberine çok üzüldüm. Sevenlerine ve Brezilya voleybol ailesine başsağlığı dilerim." şeklinde bir paylaşım yaptı.

        • 6

          CBV başkanı Radames Lattari 'Walewska özel bir oyuncuydu, spordaki kariyeri sonsuza kadar hatırlanacak ve saygı duyulacak. Bu zor zamanda CBV, bu harika oyuncunun ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor.' ifadelerini kullandı.

        • 7

          Brezilyalı oyuncular, takım arkadaşlarını anmak için sahaya kollarına taktıkları bant ile çıktılar.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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