Eda Erdem'in idolüydü! Başarılı voleybolcu hayatını kaybetti!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, vefat eden voleybolcuyla ilgili sosyal medya hesabından: "Bana ilham veren oyuncular arasındaydı. Vefat haberine çok üzüldüm. Sevenlerine ve Brezilya voleybol ailesine başsağlığı dilerim." şeklinde bir paylaşım yaptı.