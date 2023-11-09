Eda Erdem'i hiç böyle görmediniz! Milli voleybolcu şıklığıyla göz kamaştırdı!
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yetenekli voleybolcu son olarak katıldığı bir davette güzelliğiyle adından söz ettirdi.
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı, Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
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36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, ülkenin en başarılı voleybolcuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe Opet'in de kaptanı olan Erdem, son olarak katıldığı davette dikkatleri üzerine çekti.
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Özel bir geceye hazırlanan Eda Erdem, makyajı, saçları ve beyaz saten detaylı kıyafetiyle çekildiği pozları sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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"Özel ve anlamlı bir geceye hazırlanırken..." notuyla pozlarını paylaşan Eda Erdem'e sevenlerinden: "Melek gibi olmuşsun","Bu ne güzellik","Hem yetenekli hem güzel" gibi yorumlar geldi.
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İşte Eda Erdem'in son pozları...
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