31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Hırvatistan Başantrenörü Daniele Santaralli bir otelde düzenlenen medya gününde özel açıklamalarda bulundu.
Finalde mücadele etmek istediklerini belirten Eda Erdem, ”Grup aşamasında iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz birinci olmaktı, en kötü ikincilikti, Yunanistan maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında Finlandiya, Fransa ve son olarak Sırbistan karşılaştık. Son güne kadar iyi gittik. Son gün Sırbistan maçında aslında iyi başladık. Takım olarak güzel mücadele verdik. Sonrasında basit hatalar yaptık. Maçı kazanmaları olağan bir şey oldu. Genel olarak güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Ankara seyircisi müthiş, yepyeni, mutlu ediyorlar. Yaklaşık 12 bin kişi bizimle beraber maçı yaşıyor. Bu bizim için mutluluk, kadın voleybolcular olarak hem ülkemizi hem kadınları temsil ediyoruz. Ankara‘daki seyircilerde bizi destekliyor bizde mutlu oluyoruz. Grup aşaması güzel geçti hedeflediğimiz yerdeyiz zaten, Hırvatistan takımıyla oynayacağız. Hazırlık turnuvasında karşılaştık oradaki kazandık. Çok iyi hücum yüzdeleri var, onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maçta da iyi blok yapıp, iyi defans yapmamız gerekiyor ki, adımızı 8’li finale yazdıralım. Finalde mücadele etmek istiyoruz. Bizim inancımız tam, şu an tamamıyla Hırvatistan maçına yoğunlaştık” şeklinde konuştu.
"ÇOK İYİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"
İyi bir jenerasyona sahip olduklarını ifade eden Erdem, ”Bizler kadın sporcular olarak çok iyi bir jenerasyona sahibiz, biz bu işi gönülden yapıyoruz. Ben bayrağımız altında ülkemizi temsil ederken, çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bizler kadınların güçlü olduğunu, ellerine fırsat geçtiğinde neleri başarabileceklerin örneğiyiz aslında. Bize çok fazla geri dönüşler geliyor. Bizim amacımız Türk kadınların ne kadar güçlü, eline fırsat geldiği zaman değerlendirebileceğini gösteriyoruz” diye konuştu.
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