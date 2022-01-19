İkinci kez koronavirüse yakalandı!

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Ünlü oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Ece, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İki doz aşı olduğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, hastalığı hafif atlattığını belirtti.

Ünlü isim, "İkinci kez covid oldum. 'Yasak Elma'ya, 'Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve iki aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken ilk covid'im çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın. Önce sağlık..." mesajını paylaştı.

"ÇOK ATEŞİM OLDU"

Öte yandan geçtiğimiz yıl şubat ayında koronavirüsü atlatan Eda Ece, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum." demişti.

"İNSAN KORKUYOR"

Annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını söyleyen Ece, "Korkuyor tabii insan. 'Genciz, atlarız' falan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular, iyiler." şeklinde konuşmuştu.