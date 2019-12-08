Annem bizimle çok ilgili bir anneydi. Kadıncağız bizi bale, gitar, piyano her kursa getirdi. Getirmediği şey kalmamıştır. Benden geri dönüş alabildiği tek şey tiyatro oldu. Bir tek sürekliliğini sağladığım ve bırakmadığım tek şey tiyatro oldu.