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        Haberler Dünyadan Ed Westwick ile Amy Louise Jackson evleniyor - Magazin haberleri

        Ed Westwick ile Amy Louise Jackson evleniyor

        İngiliz oyuncu Ed Westwick uzun süredir birlikte olduğu Amy Louise Jackson'a İsviçre'de evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:29
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          'Gossip Girl' ve 'White Gold' dizilerinde canlandırdığı 'Chuck Bass' ile 'Vincent Swan' rolleriyle tanınan Ed Westwick, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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          Ed Westwick, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Amy Louise Jackson'a çıktıkları İsviçre tatilinde evlilik teklifinde bulundu.

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          Sevgilisinin önünde diz çöken Ed Westwick, Amy Louise Jackson'dan "Evet" yanıtını aldı.

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          36 yaşındaki Ed Westwick, o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞLERDİ

          Öte yandan Ed Westwick, 2023'ün Aralık ayında sevgilisi Amy Louise Jackson ile tatil için Bodrum'u seçmişti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirlemişti.

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          Amy Louise Jackson...

          2013'te bir derginin yaptığı ankette 'En Çok Arzulanan Kadınlar' listesinde yer almıştı.

          Amy Louise Jackson, 2009'da dünya gençler güzellik yarışması olan Miss Teen World'de birinci olduktan sonra 15 yaşında modelliğe başlamıştı. 2010'da başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar 16 filmde rol almıştı.

          Fotoğraflar: Avalon, Instagram, HT magazin

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