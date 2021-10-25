'Hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim!'

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen Ed Sheeran, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Sheeran, evinde karantinada olduğunu ifade etti.

30 yaşındaki şarkıcı, "Planlanan röportajlarımı ve performanslarımı elimden geldiğince evden yapacağım. Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim!" dedi.

Oscar ödüllü Ed Sheeran, kısa süre önce "=" adlı albümünü çıkarmıştı.