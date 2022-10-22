Hacker'a hapis cezası!

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Adrian Kwiatkowski isimli hacker, Ed Sheeran’la birlikte rapçi Lil Uzi Vert’in de 12 şarkısını kripto para karşılığında sattı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Savcılık, İngiltere’nin Ipswich kentinde yaşayan 23 yaşındaki Kwiatkowski’nin, şarkıcıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiğini söyledi. Kwiatkowski, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti.

131 BİN STERLIN KAZANDI Londra Emniyeti’nin bildirdiğine göre; Kwiatkowski’nin şarkılardan 131 bin sterlin kazandığı belirtildi. Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Ed Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.

MENAJERLER ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU Birkaç müzisyenin bağlı olduğu menajerler, New York’ta savcılığa, internette “Spidark” ismiyle bilinen birinin bazı hesapları hacklediğini ve ele geçirdiği içerikleri sattığı yönünde şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında "Spirdark"ın kripto para hesabını kurmak için kullanılan e-posta adresinin Adrian Kwiatkowski'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kwiatkowski’nin İngiltere'deki ev adresi, cihazlardan birini hacklemek için kullanılan bir IP adresiyle de bağlantılıydı.

YAYIMLANMAMIŞ 1263 FARKLI ŞARKI Bunun ardından dosya, Londra Emniyet Müdürlüğü’ne devredilmiş ve Kwiatkowski, 2019 yılında gözaltına alınmıştı. Polisin aktardığına göre; Adrian Kwiatkowski’nin yedi adet teknolojik aygıtına el konulmuştu. Bunlardan birisi ise içerisinde 89 farklı şarkıcının yayımlanmamış 1263 şarkı çıkan hard disk olmuştu. Fotoğraflar: AP BEBEKLERİNİN ADINI AÇIKLADI Üç yıl önce evlenen Ed Sheeran-C...

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