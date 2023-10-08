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        Haberler Dünyadan Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdı: İnsanlar bunu tuhaf buluyor - Magazin haberleri

        Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdı

        Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıkladı: Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:07
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          İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Grammy ödüllü şarkıcı, evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını söyledi.

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          Ed Sheeran, ailesinin de gömülebileceği alana sahip bir şapel inşa ettiğini açıkladı.

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          "BAŞKALARI BUNUN HASTALIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

          "Buna mezar odası diyemem" diyen Ed Sheeran, "Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim. Başkaları bunun gerçekten tuhaf ve hastalıklı olduğunu düşünüyor ama vasiyeti olmadan ölen arkadaşlarım var ve kimse ne yapacağını bilemedi" ifadelerini kullandı.

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          ŞAPELDE ARKADAŞLARININ NİKÂH TÖRENLERİNİ DÜZENLEMİŞ

          Ed Sheeran'a göre bu mekânı inşa etme fikri, yakılan aile üyelerini bir araya getirme arzusundan doğmuş. Ancak ünlü şarkıcı, şapeli arkadaşlarının nikah törenleri için de kullandığını açıkladı.

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          İKİ ÇOCUK BABASI

          Öte yandan Cherry Seaborn ile 2015'te aşk yaşamaya başlayan Ed Sheeran, 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin Lyra ve Jupiter adında iki çocuğu bulunuyor.

          Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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