"BAŞKALARI BUNUN HASTALIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

"Buna mezar odası diyemem" diyen Ed Sheeran, "Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim. Başkaları bunun gerçekten tuhaf ve hastalıklı olduğunu düşünüyor ama vasiyeti olmadan ölen arkadaşlarım var ve kimse ne yapacağını bilemedi" ifadelerini kullandı.