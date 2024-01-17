Ed O'Neill, mafyanın eline düşmekten kıl payı kurtuldu

20'li yaşlarının başında umutsuzluğun pençesine düştüğünü söyleyen Ed O'Neill, "Organize suçlarda arkadaşlarım vardı" diyerek bazı mafya üyeleriyle ilişkisi olduğunu aktardı. O'Neill'ın bu çaresizliğini fırsat bilen suçlular onunla buluşmak istemişler, çaresiz kalan Ed O'Neill da bu teklifi kabul etmişti.

Ed O'Neill, bu karanlık kişilerin kendisini asla gidemeyeceği şık bir restorana götürdüklerini ve neredeyse karşı koyamayacağı bir iş teklifi yapıklarını söyledi.