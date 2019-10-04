04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet kullanıcılarının çalışma saatleriyle ilgili en çok merak ettiği soruları ele aldık. Özellikle mesai bitimine yakın aranan sorulara öncelik verdik. İşte en çok işlem gören kanallardan "Eczaneler, bankalar ve kargo firmaları kaçta kapanıyor? PTT kaça kadar açık?" soruları ve diğer soruların yanıtı
ECZANELER:
Eczaneler saat kaça kadar açık?
Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar.
Cumartesi eczaneler kaça kadar açık 2019?
Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler.
Nobetci eczane kacta kapanıyor?
Nöbetçi eczaneler sabah saat 09.00'da kadar hizmet vermektedirler.
Eczaneler pazar günü açık olur mu?
Eczaneler Pazar günleri kapalıdır.
Bankalar kaça kadar açık?
Bankalar saat 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da saat 17.00-17.30 saatlerinde çalışmaktadırlar. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışırlar.
PTT saat kaçta kapanıyor?
PTT açılış kapanış saatleri eğer öğle arası vermeyen bir şubeyse saat 08.30 – 17.00 kadar açık, normal şubeyse 08.30 – 12.30 ve 13.30 – 16.30 çalışma saatidir.
Kargo firmaları kaçta kapanıyor?
Kargo firmaları saat 18.00'a kadar açıktır. Çok nadir bazı kargo firmaları 18.30'a kadar hizmet verebilmektedirler.
Sağlık ocakları cumartesi günleri açık mı?
Sağlık ocakları yeni adıyla Aile Sağlığı merkezi olarak değiştirilmiştir. Bazı Aile Sağlığı merkezleri cumartesi günü de hizmet vermektedir. Ama genel olarak sağlık ocakları cumartesi günü kapalıdır.
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