Arefe günü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili içerisinde yer alıyor. Hal böyle olunca arefe günü nerelerin açık olduğu da merak konusu oluyor. Merak edilen yerlerin başında ise eczaneler, PTT ve bankalar geliyor. Peki; Arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi günü eczaneler açık mı? Arefe Günü PTT ve bankalar açık mı? İşte cevabı...



AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor. AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.