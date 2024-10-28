29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Peki eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü açık mı, kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...