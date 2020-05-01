"Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde Türkiye'de vatandaşların ücretsiz temin edebildiği maskeler, eczaneler tarafından dağıtılmaya devam ediliyor.TEB Başkanı Erdoğan Çolak, dağıtılan maskeler hakkındaki güncel bilgileri AA muhabirine anlattı.Tüm dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Çolak, "Önce Çin'de başlayan ancak Çin'in haber vermekte geç kaldığı, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararı almakta geciktiği bir süreç. Türkiye'de 11 Mart'a kadar bir korona vakasına rastlanmaması büyük bir şans. Türkiye süreci iyi yönetiyor. Eczacılar büyük bir işi göğüsledi. Hem ilaç temini hem de maske teminini sağlıyor." diye konuştu.Eczaneler tarafından pandemi sürecinde ücretsiz dağıtılan maske miktarı hakkında bilgi veren Çolak, "Şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Eczanelerden 8 milyon kişi ücretsiz maske aldı." dedi.- "Günlük 12 milyon maske üretiliyor"Meslek liselerinin, tekstil firmalarının ve iş insanlarının maske üretimine hız verdiğini aktaran Çolak, "Türkiye'de 11 Mart tarihinde yurt içinde günlük 500 bin maske üretimi söz konusuydu. Sonra bu sayı 2,5 milyona, 10 gün önce 8 milyona ulaştı. Şu anda ise günlük maske üretimi 12 milyona gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde maskeyle olan sürecimiz daha rahatlayacak." ifadelerini kullandı.Çolak, Türkiye genelinde uygulanan yeni düzenlemeye göre, sosyal sigortası bulunan vatandaşların, çalıştıkları iş yerinden ücretsiz maske temin edebileceklerini ifade etti.Eczanelerden ücretsiz maske temini konusunda ise bir vatandaşın her 10 günde bir kez 5 adet maske alabilme hakkına sahip olduğunu belirten Çolak, vatandaşa SMS gelmediği taktirde, kimlik numarası ile eczaneye başvurabileceğini, yapılan kontrol sonucunda kişi hakkında karşılık çıkıyorsa maskenin temin edilebileceğini söyledi.
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