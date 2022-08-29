30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yurdun dört bir tarafını sarmış durumda. 30 Ağustos öncesinde eczanelerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatillerde çalışmazken, eczanelerin çalışma durumu araştırılmaya başladı. Peki Eczaneler 30 Ağustos Salı günü açık mı? 30 Ağustos 2022 Eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...