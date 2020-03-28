Eczaneden "sosyal mesafe pencereli" koronavirüs önlemi - EDİRNE

AA

Vatandaşlar, eczaneye girmeden, buradan uzattıkları reçetenin karşılığında ilaçlarını alabiliyor.Maske ve eldiven kullanan eczane çalışanları, "sosyal mesafe penceresi"nden ilaç almak isteyen müşterilere dezenfektan tutuyor ve koronavirüse karşı korunma tedbirleri hakkında bilgi veriyor.

Eczacı Çiroz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralını daha fazla önlem alarak uyguladıklarını, hem vatandaşın hem de eczane çalışanlarının güvenliğini düşündüklerini söyledi.Öte yandan, kentteki her mahallede belirli aralıklarla hoparlörlerden "Evde kal" uyarısında bulunuluyor.