Eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.