İlaç satan sağlık işletmeleri olan ezcaneler, insan hayatı için son derece önemlidir. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. İşte eczanelerin çalışma günleri ve saatleri...

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler pazar günleri kapalıdır.

Pazartesi= 08:30-19:00

Salı= 08:30-19:00

Çarşamba= 08:30-19:00

Perşembe= 08:30-19:00

Cuma= 08:30-19:00

Cumartesi= 09:00-19:00

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