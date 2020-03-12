12 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerMerak Edilenler

Eczane çalışma saatleri 2020: Eczaneler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Hayati öneme sahip olan eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu hizmet veriyor mu?

12.03.2020 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
Eczane çalışma saatleri 2020

 

İlaç satan sağlık işletmeleri olan ezcaneler, insan hayatı için son derece önemlidir. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. İşte eczanelerin çalışma günleri ve saatleri...

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler pazar günleri kapalıdır.

Pazartesi= 08:30-19:00
Salı= 08:30-19:00
Çarşamba= 08:30-19:00
Perşembe=  08:30-19:00
Cuma= 08:30-19:00
Cumartesi= 09:00-19:00

Bu gece için aşağıdaki link üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü modelden koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı
Ünlü modelden koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı
Koronavirüs önlem listesi! Tek tek açıkladı
Koronavirüs önlem listesi! Tek tek açıkladı
Dikkat çeken açıklama! Maske ve eldiven önermiyoruz
Dikkat çeken açıklama! Maske ve eldiven önermiyoruz
Koronavirüs Türkiye'ye girdi! Bu sabah İstanbul
Koronavirüs Türkiye'ye girdi! Bu sabah İstanbul
Bugün eczaneler açık mı? (22 Şubat 2020)
Bugün eczaneler açık mı? (22 Şubat 2020)
İstanbul'a 3 saat uzaklıkta! Adeta cennet
İstanbul'a 3 saat uzaklıkta! Adeta cennet
Hazır giyime de sıçradı!
Hazır giyime de sıçradı!
Sosyal güvenlikte tablo zorlaşıyor
Sosyal güvenlikte tablo zorlaşıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X