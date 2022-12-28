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Eczacıbaşı yılı galibiyetle noktaladı

Sultanlar Ligi 13. haftasında İlbank’ı sahasında 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 2022 yılını galibiyetle tamamladı.

Giriş: 28.12.2022 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı yılı galibiyetle noktaladı
İHA

Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında İlbank’ı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini evinde 3-0 mağlup ederek 2022 yılını galibiyetle tamamlayarak, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi. Çoğunluğu genç oyuncu olarak sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, 25-11, 25-19 ve 25-14’lük skorlarla maç boyu kontrolü elinde tutarak üç puana uzandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 14 sayıyla Irina Voronkova olurken, aldığı 12 sayıyla Saliha Şahin galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, toplamda 9 servis, 7 blok sayısı elde etti.


Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit genç pasörü Dilay Özdemir, “2022 yılını set vermeden galibiyetle kapatmamız bizi oldukça motive etti ve ligin ilk yarısını lider bitirmemiz bizim için çok önemliydi. Galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Yeni yılla beraber hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

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