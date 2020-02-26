26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla maçın ertelenmesi için Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) başvurdu.
Eczacıbaşı VitrA Genel Menajeri Nalan Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından federasyon aracılığıyla 4 Mart'ta deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile yapacakları maçın ertelenmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.
Ural, CEV'in cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda konuyla ilgili kararını vereceğini ifade etti.
FENERBAHÇE OPET ENDİŞESİNİ CEV'E İLETTİ
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 11 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe Opet de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerini Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) iletti.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İtalya temsilcisiyle oynanacak rövanş mücadelesi öncesi CEV ile iletişime geçildi. İtalya'da son dönemde artan koronavirüs vakaları ve bundan birçok spor organizasyonunun etkilenmesi üzerine sarı-lacivertli kulübün yetkilileri CEV'e endişelerini bildirdi. CEV'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalya Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve karşılaşmayla ilgili kararın en kısa sürede verileceği bilgisi sarı-lacivertli takımla paylaşıldı.
Gelişmelere göre CEV'in maçın ertelenmesi ya da mücadelenin başka bir ülkede oynatılması yönünde karar alabileceği öğrenildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
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