Çevrim içi yapılan sponsorluk törenine, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, milli voleybolcular Hande Baladın, Simge Aköz, genel menajer Nalan Ural ve P&G'nin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, katıldı.
Törende açıklama yapan Faruk Eczacıbaşı, "Orkid ile bu sene tekrar beraberiz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bizim için şampiyonluk çok önemli ama bir o kadar önemli olay da dünyaya Türkiye'nin ışıltılı yüzünü gösterebilmek. Dünyada bizim takım sporu olarak bu kadar gururla gösterebileceğimiz tek dal kadın voleybolu. Biz de bunu sponsorlarımızla birlikte devam ettirmek istiyoruz. Orkid bu çalışmalar için çok güzel bir örnek oluyor. Bu bizim için bir yolculuk. Bu yolculuk boyunca beraber olacağız." ifadelerini kullandı.
Orkid markasının kadınların ve genç kızların öz güvenlerinin güçlenmesi için 40 yıldır çalıştığını belirten Yaprak ise, "Bugün de kadın voleyboluna verdiğimiz desteğin son halkasının müjdesini vermek için bir araya geldik. Orkid ve kadın voleybolu çok eski ve güçlü bir bağa sahip. Bunun temeli 2003'te atıldı. O zaman kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası öncesi sponsor bulmakta zorlanıyordu. Bu noktada o zamanki yöneticiler bir şekilde Orkid markasıyla devreye giriyorlar ve biz kadın voleybolunu destekleme kararı alıyoruz. 17 yıl öncesi Orkid markasının formada yer alması gerçekten ciddi anlamda ses getiriyor ve bence çok cesaret isteyen bir şey. Çokta güzel oluyor açıkçası. Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu." şeklinde konuştu.
Orkid'in reklam yüzü olduğunu hatırlatan Baladın, "Böyle bir markanın yeni yüzü olduğum için çok gururluyum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Umarım bu reklamla birlikte ekranda bizi izleyen minik kardeşlerimiz spora daha cesur bir şekilde yaklaşırlar." değerlendirmesinde bulundu.
Simge de salgın nedeniyle uzun bir süre sahalardan ve taraftarlardan ayrı kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bu çok üzücüydü. Daha önce alışık olmadığımız bir durumdu. Umarım sezonu sağlıklı bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yaparak sonlandırırız. Takımda maalesef Kovid-19'a yakalanmış arkadaşlarımız var. Onların dönüşünü de sabırsızlıkla bekliyoruz."
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