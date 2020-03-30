30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eczacıbaşı Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcuların evde kaldığı süreçlerin yazı dizisi şeklinde aktarılacağı ve ilk konuğun Kim olduğu duyuruldu.
Yeon-Koung Kim çalışmalarıyla ilgili olarak, "İki günde bir kulübe gidip kondisyonerimiz Eduardo'nun ilettiği halter programını uyguluyorum. Ayrıca ev antrenmanı için yolladığı çalışmaları da yapıyorum. Sabah antrenmanım yoksa 7-8 saatlik bir uyku sonrası 08.00-10.00 arası uyanıyorum. İyi bir kahvaltıyla güne başlıyorum. Boş vaktimde film veya dizi izliyorum, ailemle ve arkadaşlarımla konuşuyorum. Arada vakit bulduğumda, evdeki egzersizlerimi yapıyorum. Sonrasında kendime yemek yapıyorum ve bir şeyler izliyorum. Yani özellikle yaptığım bir şey yok aslında." ifadelerini kullandı.
Böyle zamanlarda fiziksel ve mental anlamda güçlü kalmanın zor olduğunun altını çizen Güney Koreli voleybolcu, şunları kaydetti:
"Genel olarak çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Olabildiğince iyi bir şekilde antrenman yapabilmek için vücudumu hazır tutuyorum ve sağlıklı bir beslenmeyle kendime bakıyorum. Şu anda fiziksel olarak iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Zihinsel olarak da koronavirüs hakkında çok düşünmemeye ve kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Şu günlerde evde çok zamanım var. Süpermarket alışverişi haricinde dışarı çıkmıyorum. Daha fazla hayranımla konuşmaya, etrafımdakilerle daha fazla iletişim kurmaya başladım. Bir YouTube kanalım var, bu dönemde onun üzerine çalışmalarımı arttırdım."
Toplumun sağlığı için "Evde kal" çağrısında bulunan Yeon-Koung Kim, "Bu herkes için oldukça zor bir dönem. Evde kalmak sıkıcı olabiliyor, bu gerçekten kötü bir durum. Herkese, hem kendi sağlığından emin olmaları hem de çevrelerindeki kişilerin sağlığını korumaları için evde kalmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Herkese saygı duymalıyız. Lütfen vücudunuza iyi bakın, ellerinizi yıkayın ve mümkünse evde kalın." şeklinde görüş belirtti.
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