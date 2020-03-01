Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in koronavirüs vakalarının artması sebebiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalyan takımlarıyla yapacakları çeyrek final maçlarının ertelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

CEV'in 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA ve 5 Mart Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının başka bir tarihe ertelendiğini kulüplere yazılı açıklamayla bildirdiği kaydedildi.