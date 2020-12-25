Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, Ankara temsilcisi İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

İLBANK: Birgül, Ceren, Yasemin, Ezgi, Jack, Mori, Ceren Önal (L),Ceren Çınar, Yaprak, Tuğçe

ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L),Merve

SETLER: 0-3 (14-25, 22-25, 20-25)

SÜRE: 76 dakika (22,27,27)