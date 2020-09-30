Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım (Melisa Memiş, Saliha Şahin, Merve Atlıer)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Su Zent, Semra Özer, Merve Tanyel)

Setler: 25-11, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (19, 24, 22)