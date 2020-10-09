Eczacıbaşı VitrA: 3 - Karayolları: 1

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Thompson, Mirkovic)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Selis Selvi, Kübra Kegan)

Setler: 25-18, 21-25, 26-24, 25-10

Süre: 102 dakika (25, 26, 30, 21)