24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 1
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Kim, Güldeniz Önal)
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20
Süre: 118 dakika (31, 27, 32, 28)
Hakemler: İlhami Şenyurt, Yavuz Akdemir
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
İlk sette Gibbemeyer'in sayılarıyla 10-6 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA karşısında Vargas ve Eda ile etkili olan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 19-18 öne geçtiği sette, üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-23 kazandı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Ezgi ve Larson'la 7-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya da 12-8 önde girdi. Teknik moladan sonra farkı 6 sayıya (15-9) yükselten Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 üstün bitirdi.
Üçüncü sette Kim'le bulduğu sayılarla 9-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 12-9 önde girdiği teknik moladan sonra 15-11 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Opet farkı 2'ye indirmesine (17-15) rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazandı.
Dördüncü sete daha etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Kalan bölümde rakibinin iyi oyununa rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 aldı.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 2019 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in sahibi oldu.
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