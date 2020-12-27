Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-14, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)