Eczacıbaşı Dynavit üçte üç yaptı

Salon: Eczacıbaşı



Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Recep Karakoç



Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Heyrman, Fabris, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Dilay, Defne, Beyza, Voronkova, Yasemin



Nilüfer Bld.: Hümay, İlayda, Atkinson, Radosova, Deniz, Sıla, Eylül (L), Arzum, Milanova, Cansu

Setler: 25-22, 25-21, 26-24

Süre: 85 dakika (27,26,32)