Kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan'a, formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Thompson geçtiğimiz sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmuştu.