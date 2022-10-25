Eczacıbaşı Dynavit sezonu açtı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunu düzenlenen törenle açtı.

Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele edecek turuncu-beyazlı ekibin Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sezon açılışına, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Faruk Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarı hedeflediklerini belirterek, "Biz yine kulvarın en önünde koşmak isteyen, yine şampiyonlukların peşinde koşmak isteyen ve bunu hedefleyen bir takımız. Kadromuzu yeni oyuncularla güçlendirdik. Aramıza katılan Irina Voronkova, Samanta Fabris, Sinead Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve altyapımızdan Aybüke Özel'in bize büyük güç katılacağına inanıyoruz. Bu yıl CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de en üst seviyede mücadele edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER KUPADA ŞAMPİYON OLMAK"

Faruk Eczacıbaşı, görev aldıkları milli takımlarda başarılı olan antrenör ve oyuncularını tebrik ederek, "Sağlam ve iddialı bir kadro oluşturduk. Hedefimiz katılacağımız her kupada, her yaş kategorisinde şampiyon olmak." dedi.

Yer aldıkları organizasyonlarda her zaman en önde olmayı hedeflediklerini tekrarlayan Eczacıbaşı, "Aslında başarı, bizim gururlandığımız bir felsefenin, bir ilkeler zincirinin, genel bir vizyonun parçası. Biz aslında şampiyonluklardan öteye bir şeyi göstermek istiyoruz. Bizim amacımız Türkiye'de deniz feneri olmak ve dünyada Türkiye'yi deniz feneri yapabilmek. Kadınlarımızla, kızlarımızla, gençlerimizle neler yapabileceğimizi dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübünün Geleceğe Smaç Projesi hakkında da bilgi veren Faruk Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak kuruluşumuzdan bu yana kız çocuklarına ve kadın sporculara destek veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz 'Geleceğe Smaç Projesi' sayesinde binlerce genç kızımızı voleybol ve sporla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Projeye başladığımız günden bu yana bünyemize bin 500 lisanslı sporcu, altyapı kadrolarımıza da 34 sporcu kazandırdık. Bunun yanı sıra iki binin üzerinde voleybol okulu öğrencisi, Geleceğe Smaç Kampüslerinde antrenman yapmaya devam ediyor."