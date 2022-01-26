Eczacıbaşı Dynavit set vermedi

İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul’da oynanan karşılaşmanın rövanşı, yarın saat 18.00'de yine Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut (Türkiye), Ebru Kaya (Türkiye)

Uralochka-NMTK: Kastsuchyk, Kondraskova, Kulikova, Simirnova, Parubets, Fitisova (Trukhiuna, Ekaterina Karpol, Montalvo)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)