Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımında forma giyen 1.90 metre boyundaki pasör çaprazının kariyeri ve başarılarıyla ilgili bilgi verildi.

Fabris'in Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Kariyerinde birçok başarıya imza atmış Samanta'dan, önemli katkılar bekliyoruz." denildi.

Transfer ile ilgili görüşlerini aktaran Fabris ise, "Eczacıbaşı gibi bir kulübün parçası olduğum için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Takımın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.