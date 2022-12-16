Bu sonuçla hem A Grubu'nu lider bitiren İtalyan ekibi hem de ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalist oldu. Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank'la eşleşti.

Prosecco DOC Imoco Volley, aldığı galibiyetle grubunu ilk sırada, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıkmayı başardı.

Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro)