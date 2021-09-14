Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da 2 hazırlık maçı yapacak

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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren turuncu-beyazlıların, Polonya'nın Chemik Police ve SSC Palmberg Schwerin takımlarıyla hazırlık müsabakaları oynayacağı belirtildi.

Bu karşılaşmaların Polonya'nın Szczecin kentinde yapılacağı aktarıldı.

Milli voleybolcu Simge Aköz, yaptığı açıklamada, "Evime döndüğüm için mutluyum. Milli takımla güzel ve başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi bütün odağımı kulübüme çevirdim. Takımda yeni arkadaşlarımız var, onlarla birlikte güzel bir kamp süreci geçireceğiz. Döndüğümüzde Tijana ve Maja da bize katılacak. Yeni sezonda herkese sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.