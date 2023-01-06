İHA

Misli.com Sultanlar Ligi’nin nağmalup lideri Eczacıbaşı, galibiyet serisine devam ediyor. Ligde 11. hafta erteleme maçında Bolu Belediyespor’u 3-0'la geçen turuncu-beyazlılar, ilk yarıyı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı, Tijana Boskovic ve Hande Baladın’ın etkili oyunuyla maçın ilk setini 25-16 kazandı. İkinci ve üçüncü setlerde de rakibi karşısındaki etkili performansı sürdüren İstanbul ekibi, 25-16 ve 25-21’lik set skorlarıyla maçı 3-0 kazandı. Kaydettiği 13 sayıyla Hande Baladın maçın en skorer ismi oldu.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, “Öncelikle, herkesin yeni yılını kutluyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yılın ilk maçında kazanmak istiyorduk. Etkili performansımızla aldığımız bu galibiyetle beraber ligin ilk yarısını yenilgisiz lider bir şekilde tamamlamış olduk. Takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan ötürü kutluyorum. Önümüzde kritik bir süreç var. Önce Şampiyonlar Ligi, sonrasında da Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız” dedi.

Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş ise, “İkinci yarı için yaptığımız yoğun hazırlıklardan sonra başlangıç açısından iyi bir maç oldu. Tüm oyuncularımızı oynatma fırsatımız oldu, herkesi forma sokmak için iyi bir maçtı. Bundan sonrasında da zorlu maçlar bizi bekliyor. Çok kısa zamanda zorlu bir fikstürümüz var, bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin, Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Simge (L), Saliha, Elif, Jack-Kısal, Heyrman, Yaprak, Aybüke

Bolu BLD: Cansu, Kodala, Seher, Dixon, Buket, Ece, Selin (L), Tuana, Gizem, Selin (L), Hilal

Setler: 3-0 (25-16, 25-16, 25-21)

Süre: 68 dakika (21,23,24)