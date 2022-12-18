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Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Gerdau Minas'la karşılaşan temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu

Giriş: 18.12.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini mağlup etti ve dünya üçüncüsü oldu.

İlk sette rakibine 25-22'lik üstünlük kurarak 1-0 öne geçen temsilcimiz ikinci seti ise 23-25'lik skorla kaybetti ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette rakibe şans tanımayan Eczacıbaşı Dynavit 25-10'luk üstünlükle yeniden öne geçti.

Karar setinde rakibi 21 sayıda tutan temsilcimiz rakibine 25-21'lik üstünlük kurunca maçı da 3-1 kazanmış oldu.

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