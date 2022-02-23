Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması 1 Mart Salı günü, saat 18.00’de, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: Sala Sporturilor

Hakemler: Wouter Debaar (NED), Maouro Carlo Goitre (ITA)

Alba Blaj: Strantzalı, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L), Roman, Miclaus, Axinte, Artin)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Gözde, Elif, Merve, Fatma)

Setler: 0-3 (21-25, 22-25,19-25)

Süre: 80 dakika (26,27,27)