Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırladı.

18.00'de başlayan mücadelenin ilk iki setini kazanan Eczacıbaşı Dynavit, finale yükselmeyi garantiledi.