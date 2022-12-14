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Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit açılışta kazandı

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Dentil Praia Clube: 0 MAÇ SONUCU

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yendi.

Giriş: 14.12.2022 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı Dynavit açılışta kazandı

Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar, ikinci seti de 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-18 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi İtalyan ekip Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçında, B Grubu'nda mücadele eden CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kazakistan'dan Kuanysh Club saat 19.30'da karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuna Aybüke Özel)

Dentil Praia Clube: Brayelin, Jineiry, Bueno, Lemes, Clemente, Carolina (Perdigao, Teixeira, Janke, Batista, Malinverno, Buijs, Suelen, Hage)

Setler: 25-14, 25-15, 25-18

Süre: 71 dakika (22, 26, 23)

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