Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'ya konuk oluyor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın A. Carraro Imoco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'nın A. Carraro Imoco takımına konuk olacak.
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
Müsabakayı Bulgaristan'dan Konstantin Yovchev ve Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis hakem ikilisi yönetecek.
Turuncu-beyazlı takım, İtalya temsilcisi karşısında rakip sahada alacağı iyi bir sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Finale yükselecek ekibin belli olacağı rövanş maçı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.